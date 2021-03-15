شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة الطلائع والإسماعيلى.. وجمال لسيراميكا ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراتى الغد فى الدورى المصرى، واختارت اللجنة الحكم الدولى جهاد جريشة لمباراة طلائع الجيش والإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ويعاونه يوسف البساطى ووائل شعبان مساعدين، وفرج سعد حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو وأحمد حمدى حكم مساعد فيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم أحمد جمال لمباراة سيراميكا ودجلة باستاد السويس الجديد، ويعاونه كل من أيمن العقاد وإبراهيم السودانى مساعدين، ومصطفى الجميل حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود وفا حكم مساعد فيديو.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الثلاثاء فى الأسبوع الــ16 من عمر بطولة الدورى المحلى، وشهدت القائمةعودة محمد صبحى قائد الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيمن، فيما استمر غياب عبد الرحمن وباهر المحمدى لعدم الجاهزية.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالى:

حارس مرمى ..محمد صبحى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. حسين السيد ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، أحمد كاستيلو ، مصطفى فارس ، عبد الله جمعة ،محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، محمد عادل ،نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، زياد طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف .

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".