أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 15 / 3 / 2021

أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاثة لمباراة فيتا كلوب من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.

وقال الشناوى، إن الأهلى سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، وهو يمتلك جميع الأسلحة التى تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيرى الذى لا حدود له.