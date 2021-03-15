شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 15 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 15 / 3 / 2021 العديد من الأخبار التي تخص فريق الكرة الأول والذي يتواجد فى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب، غدا الثلاثاء، وجاء أبرزها مشاركة محمد هانى فى تدريب الأهلى في الكونغو ليؤكد جاهزيته.
فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 فى الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 22 ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما يعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدورى، بعدما حقق فى هذه الجولة الفوز على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة.
شارك محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل طبيعي في المران الختامي الذي خاضه الفريق عصر اليوم الاثنين، على ملعب الشهداء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا.
طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق الأحمر بعدم الحديث عن أى أمور تتعلق بالظروف الصعبة التى يواجهها الفريق فى الكونغو، كارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة العالية.
أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاثة لمباراة فيتا كلوب من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي.
وقال الشناوى، إن الأهلى سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، وهو يمتلك جميع الأسلحة التى تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيرى الذى لا حدود له.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ثلاثى الفريق "طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد هانى" سيُشاركون فى مران اليوم بالكونغو.