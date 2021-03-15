شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: سعيد بعودة التوفيق للاتحاد وندرس عودة الرباعى للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إبراهيم حسن، مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندرى، عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه الفريق على البنك الأهلي قائلا، "نجحنا فى تحقيق فوز مهم على فريق مميز والفريق يسير بخطى ثابتة فى مسابقة الدوري ونجحنا فى التغلب على بعض الصعوبات التى واجهتنا فى الفترة الماضية والتوفيق كان غائبا عنا فى بعض المباريات على رأسها أسوان وغزل المحلة، حيث كنا نستحق الفوز فى تلك المباريات".

وأضاف إبراهيم حسن، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، "فضلنا فى المباريات الماضية الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين نظراً لضغط المباريات ولم نقرر إيقاف أى لاعب سنحسم خلال الأيام المقبلة عودة الرباعى عماد السيد وخالد قمر ومحمد عطوة ومحمود رزق، للتدريبات الجماعية من عدمه".

وحقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدنى بالدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبين إياه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.