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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة الفنية بالإسماعيلي تجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرصت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي، برئاسة علي أبو جريشة، على زيارة الفريق الأصفر في مقر إقامته بالقاهرة، وعقدت اجتماعا مع اللاعبين، بحضور الجهاز الفني بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش.
القائمة شهدت عودة محمد صبحى قائد الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيمن فيما استمر غياب عبد الرحمن وباهر المحمدى لعدم الجاهزية.
القائمة كاملة كالتالى:
حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى.
خط الدفاع .. حسين السيد ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، أحمد كاستيلو ، مصطفى فارس ، عبد الله جمعة، محمد بيومى.
خط الوسط .. عماد حمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، محمد عادل ،نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، زياد طارق.
خط الهجوم .. شيلونجو ، شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف.