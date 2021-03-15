شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اللجنة الفنية بالإسماعيلي تجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرصت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي، برئاسة علي أبو جريشة، على زيارة الفريق الأصفر في مقر إقامته بالقاهرة، وعقدت اجتماعا مع اللاعبين، بحضور الجهاز الفني بقيادة البوسني دراجان يوڤيتش.

ودار الاجتماع حول أهمية مباراة الغد أمام الطلائع وضرورة تقديم العرض المتميز الذي يليق بالاسماعيلي وبهم كلاعبين والقتال في الملعب من أجل اسعاد الجماهير.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة فى الأسبوع الــ16 من عمر بطولة الدورى المحلى.

القائمة شهدت عودة محمد صبحى قائد الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيمن فيما استمر غياب عبد الرحمن وباهر المحمدى لعدم الجاهزية.

القائمة كاملة كالتالى:

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. حسين السيد ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد هاشم ، أحمد كاستيلو ، مصطفى فارس ، عبد الله جمعة، محمد بيومى.

خط الوسط .. عماد حمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد حسن ، محمد عادل ،نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، زياد طارق.

خط الهجوم .. شيلونجو ، شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف.