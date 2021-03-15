شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص عمرو السولية فى المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الدفع بالثنائي حمدي فتحى والمالي آليو ديانج فى خط وسط الفريق بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدًا على ملعب الأخير فى بطولة أفريقيا.

ولم يستقر موسيماني حتى الآن بشكل نهائي على الدفع بعمرو السولية أساسيًا فى مباراة الغد، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن المدير الفنى سيدفع بالثنائي حمدي وديانج فى التشكيل الأساسي على أن يجلس السولية احتياطيًا.

ويحسم موسيماني مع جهازه المعاون هذه النقطة بالنسبة لتشكيل الأهلي في مباراة الفريق أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

ومن جانب آخر، أعلنت رئيسة نادي فيتا كلوب الكونغولي السماح بحضور جماهيرى فى مبارة الفريق ضد النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فيتا كلوب فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دروي أبطال أفريقيا.