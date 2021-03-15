شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص عمرو السولية فى المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينوى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الدفع بالثنائي حمدي فتحى والمالي آليو ديانج فى خط وسط الفريق بمباراة فيتا كلوب الكونغولي غدًا على ملعب الأخير فى بطولة أفريقيا.
ولم يستقر موسيماني حتى الآن بشكل نهائي على الدفع بعمرو السولية أساسيًا فى مباراة الغد، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن المدير الفنى سيدفع بالثنائي حمدي وديانج فى التشكيل الأساسي على أن يجلس السولية احتياطيًا.
ويحسم موسيماني مع جهازه المعاون هذه النقطة بالنسبة لتشكيل الأهلي في مباراة الفريق أمام فيتا كلوب في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتى ستقام فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
ومن جانب آخر، أعلنت رئيسة نادي فيتا كلوب الكونغولي السماح بحضور جماهيرى فى مبارة الفريق ضد النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فيتا كلوب فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دروي أبطال أفريقيا.