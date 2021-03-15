شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون قبل مواجهة الترجي التونسى غدا: الزمالك الأفضل فنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة الترجى التونسى المقبلة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وقال كارتيرون فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى للنادى عن مباراة الترجي، "المهمة لن تكون سهلة بكل تأكيد وتم التجهيز لها بالشكل المناسب".

وأضاف كارتيرون، "تابعت مباراة الذهاب ولاحظت اختلاف الناحية البدنية للفريق المنافس وأصبحت أكثر قوة، وهو ما وضعه الجهاز الفنى فى حساباته، لنكن مستعدين من الناحية البدنية وبالتأكيد أيضا الناحية الفنية".

واختتم المدرب الفرنسى تصريحاته قائلا، "لاعبو الزمالك من الناحية الفنية هم الأفضل ونحتاج فقط للتنظيم فى الملعب، واللعب بروح عالية".

وكان كارتيرون قد استبعد من مواجهة الترجي كلا من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حازم إمام، حمزة المثلوثي، حسين فيصل، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا، أيمن حفنى ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الترجي كالتالي:

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

فى خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى “الونش” وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى .

فى خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي

فى خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف

وأبرز الموقع الرسمى لنادى الزمالك، تفوق كارتيرون على الترجي التونسى فى المواجهات المباشرة قبل المباراة الحاسمة التى يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز للمضى قدما نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة الأفريقية.