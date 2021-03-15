شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاتحاد والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال حسام حسن، لاعب فريق سموحة، يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 أهداف، متفوقا على عمر كمال لاعب المصري، وأحمد سمير لاعب الطلائع، ويوسف أوباما لاعب الزمالك، أصحاب الوصافة برصيد 7 أهداف.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم، بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدني بالدقيقة 76.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندري للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاتحاد والبنك الأهلى كالتالي:

سام حسن سموحة 8

عمر كمال المصري 7

يوسف أوباما الزمالك 7

أحمد سمير طلائع الجيش 7

رمضان صبحي بيراميدز 6

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

رزاق سيسيه الاتحاد 6

بيكيلى مصر المقاصة 6

أحمد الشيخ غزل المحلة 5

أشرف بنشرقي الزمالك 5

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

رامي صبري إنبي 5

عمرو جمال طلائع الجيش 5

عمر السعيد الجونة 5

شريف دابو سيراميكا 5

مصطفى فتحي سموحة 5