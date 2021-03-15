شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 15 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل فريق الاتحاد السكندري الصراع على المربع الذهبي بعد فوزه اليوم على البنك الأهلي، فيما بقى الزمالك مغردا على القمة، مستغلا فارق المباريات المؤجلة للنادي الأهلي.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم، بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدني بالدقيقة 76.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندري للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.