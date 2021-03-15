شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي والزمالك وسموحة وبتروجت فى تاسع جولات نهائيات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: القناة على الترسانة 3 /1، وبتروجت على الداخلية 3 / 1، وسموحة على الطيران 3 / 1، والزمالك على الاتحاد السكندرى 3 / 1، والأهلى على طلائع الجيش 3 / 1، فيما تم تأجيل مباراة هليوبوليس مع سبورتنج.

ويواصل فريق الزمالك صدارة الترتيب فى المركز الأول بوصوله إلى النقطة 26، فيما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 فى المركز الثانى، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وأقيمت على مدار الجمعة الماضية، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: طلائع الجيش على القناة 3/0، وسموحة على الداخلية 3/0، والأهلي على الاتحاد السكندرى 3/0، والزمالك على الطيران 3/1، والترسانة على هليوبوليس 3/0.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.