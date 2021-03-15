شكرا لقرائتكم خبر عن الترجى التونسى يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك باستاد القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الترجى التونسى استعداداته باستاد القاهرة الدولى لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.

وتلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي، حيث يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

جاء ذلك على الرغم من وجود موافقة سابقة من "كاف" لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها فى اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذى للكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.

وحاول مسئولو الزمالك إثناء الكاف عن قراره والموافقة على حضور الجماهير للمباراة، خاصة أن الإدارة وعدت أعضاء الجمعية العمومية بحضور عدد منها للمباراة لمؤازرة الفريق الأبيض أمام بطل تونس، وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل ضرورة تحقيق الفوز وتعويض التراجع فى النتائج الأفريقية بدور المجموعات لدورى الأبطال واحتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجى لإعادة ترتيب أوضاعه بالمجموعة فى ظل امتلاك الأبيض نقطتين فقط بعد خوض 3 جولات بينما يحتل الترجى الصدارة بـ 7 نقاط ويأتى مولودية الجزائر وصيفا بـ 5 نقاط.

وأعلن مسئولو نادى الزمالك، فى وقت سابق، توزيع الدعوات المجانية على أعضاء الجمعية العمومية، لمن يرغب فى حضور مواجهة الزمالك والترجى التونسى من مكتب مدير الأمن، حيث طلبت اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بطبع وتوزيع 500 دعوة مجانية على الأعضاء من أجل منح الفرص لأعضاء النادى لمساندة ودعم الفريق فى هذه المباراة المهمة التى سيقودها فنيًّا الفرنسى باتريس كارتيرون، وكان من المقرر منح دعوة واحدة فقط لكل عضو، لكن جاء قرار الكاف ليمنع حدوث ذلك.