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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب، ومليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي.
مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي
كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون وكيل أعمال فرجانى ساسى على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.
الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب
تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي، حيث يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
حرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية، على حضور التدريب الأول لفريق نادى بيراميدز بتنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو.
الزمالك يرد فى بيان رسمى على حقيقة وجود 142 مليون جنيه فى حسابات البنوك
أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه فى حسابات النادى بالبنوك خلال الفترة الحالية.
تغريم الأوليمبى 5 آلاف جنيه وإيقاف مدير الكرة والإدارى بعد الاعتداء على الحكم
قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، توقيع عقوبات تتعلق بمواجهة الاولمبي وسبورتنج في دوري المظاليم.
المقاولون يجدد الثقة فى عماد النحاس وجهازه الفني رغم الهزيمة من المحلة
جدد مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الهزيمة التي تلقاها ذئاب الجبل بالأمس أمام غزل المحلة في مباارة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام بهدف نظيف، والتي تعد الهزيمة التاسعة للمقاولون خلال الدور الأول.