شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 15 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب، ومليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي.



مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي

كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون وكيل أعمال فرجانى ساسى على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.

الأهلي يقدم احتجاجا رسميا لـ"كاف" بسبب حضور الجماهير فى مباراة فيتا كلوب

تقدم النادى الأهلى باحتجاجٍ رسمي ظهر اليوم، للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضد قرار نادى فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلى فى دورى الأبطال بحضور جماهيرى، بالمخالفة لكل قواعد العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجى التونسي، حيث يلتقى الزمالك مع الترجى فى المباراة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. حرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية، على حضور التدريب الأول لفريق نادى بيراميدز بتنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو. سفير مصر فى تنزانيا يحضر مران بيراميدز قبل مواجهة نامونجو.. صور "كاف" يخطر الزمالك رسمياً برفض حضور الجماهير فى مباراة الترجى غداً

الزمالك يرد فى بيان رسمى على حقيقة وجود 142 مليون جنيه فى حسابات البنوك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بيانا رسميا للرد على الأنباء المتداولة حول وجود 142 مليون جنيه فى حسابات النادى بالبنوك خلال الفترة الحالية.

تغريم الأوليمبى 5 آلاف جنيه وإيقاف مدير الكرة والإدارى بعد الاعتداء على الحكم

قررت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، توقيع عقوبات تتعلق بمواجهة الاولمبي وسبورتنج في دوري المظاليم.

