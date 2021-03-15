شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المؤتمر الصحفى لمباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مراقب مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلي إلغاء المؤتمر الصحفى عقب اللقاء الذى انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون على ملعب المقاولون العرب بالجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، حيث لم يحضر أي من الجهازين الفنيين للفريقين المؤتمر الصحفى ما اضطر المراقب لإلغائه.

وحقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدنى بالدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبين إياه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.