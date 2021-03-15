تقارير: سرقة جواز سفر مصطفى محمد قبل أيام من الانضمام لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية تركية، مساء اليوم الإثنين، تعرض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر والمحترف في صفوف جالاتا سراي التركي لسرقة جواز السفر الخاص به.

وأوضحت صحيفة الصباح التركية، أن مهاجم جالاتا سراي التركي تعرض لسرقة حقيبته أثناء توجهه للتسوق في إستيني بارك، بالإضافة إلى محفظته، حيث كانت تحتوي الحقيبة على جواز سفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاميرات المراقبة في مركز التسوق رصدت لحظة السرقة، لكن ما تم سرقته لا يزال مفقودًا حتى الآن.

ويواجه مصطفى محمد حاليا أزمة العودة إلى مصر بعد فقدان جواز سفره، قبل أيام من بدء معسكر المنتخب المصري استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية.

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن 6 محترفين للانضمام إلى معسكر مارس وكان من بينهم مصطفى محمد.

وقبل أيام، عاد فريق جالاتا سراي لدائرة الانتصارات من جديد عقب فوزه على فريق قيصري سبور بثلاثة أهداف دون رد دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع 30 من منافسات الدوري التركي.

المباراة شهدت عودة مصطفى محمد للمشاركة رفقة فريق جالاتا سراي حيث لعب المحترف المصري بصورة أساسية حتى تم استبداله في الدقيقة 68 لصالح اللاعب محمد كريم أتاتورك.

واستطاع مصطفى محمد أن يظهر بشكل رائع مع جالاتا سراي منذ الانضمام للفريق وسجل 6 أهداف في 8 مباريات.