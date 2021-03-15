كرة سلة .. الزمالك يتصدر وخسارة جديدة للأهلي في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالاتحاد فوزاً صعباً على مضيفه الأهلي بنتيجة 74-71 في قمة مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول من دورى السوبر لكرة السلة .

وجاءت المباراة مثيرة وحسمها الفريق الأخضر في الثواني الأخيرة من الفترة الرابعة بفضل تألق نجمه يوسف شوشة .

تقدم الأهلي في الفترة الأولى 17-15 وعاد الاتحاد للتعويض في الفترة الثانية وحسمها 42 -33 قبل أن يفوز الأحمر في الفارة الثالثة 57-53 ليقتنص الأخضر المباراة 74 -71 .

وخسر للمرة الخامسة في الدور الاول من 7 مباريات حيث تلقى الهزيمة من طلائع الجيش في الجولة الثانية والجزيرة في الجولة الثالثة وسموحة في الجولة الخامسة وسبورتنج في الجولة السادسة فيما حقق انتصارين على المصرية الاتصالات في الجولة الأولي والزمالك في الجولة الرابعة .

وفي قمة الجولة السابعة فاز الزمالك على الجزيرة 79-70 في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي معقل الفريق الأبيض.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة بعد فوزه على الجزيرة في قمة الجولة حيث منح الفريق الأبيض نظيره الأصفر الخسارة الأولى له في الدور الأول ليشاركه الأخير في الصدراة إلا أن الأول يتصدر بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

ويأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة فيما بقى الأهلي فى المركز السادس وله 9 نقاط.