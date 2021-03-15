فيتا كلوب يتحدى كاف والأهلي رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر نادي فيتا كلوب الكونجولي رسميا إقامة مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقررة غدا الثلاثاء وسط حضور جماهيري.

وأعلن فيتا كلوب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي طرح تذاكر مواجهة الأهلي لجماهيره، رغم إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن اللقاء بدون حضور جماهير.

وكان الأهلي تقدَّم باحتجاج رسمي لكاف لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته مع الأحمر في دوري الأبطال بحضور جماهيري، مؤكدا أنه يخالف قواعد العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأصدر كاف قرار إلزاميا بإقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري، حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة، ومن أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى لدوري الأبطال، بعدما جمع حامل اللقب أربع نقاط بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر سيمبا التنزاني الترتيب وفي جعبته 7 نقاط.