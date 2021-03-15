مباشر بريميرليج.. وولفرهامبتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول المقامة على ملعب "مولينيو" مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ28 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الـ13 في الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي جعبته 43 نقطة بعد خوض الفريقين 28 مباراة حتى الآن.

تشكيل وولفرهامبتون: روي باتريسيو، نيلسون سيميدو، رومان سايس، ويلي بولي، كونور كوادي، جوني كاسترو، روبين نيفيز، جواو موتينيو، بيدرو نيتو، أداما تراوري، ويليان جوسيه.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، ناثانيل فيليبس، أوزان كاباك، أندي روبيرتسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، محمد صلاح، ساديو ماني، ديوجو جوتا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..