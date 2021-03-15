ميسي يعادل الرقم القياسي لتشافي مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد القطري، وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي الكتالوني بعد مشاركته بشكل أساسي في مواجهة هويسكا بالدوري الإسباني.

وسيخوض ميسي مباراته رقم 767 بقميص برشلونة أمام هويسكا على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الـ27 لليجا مساء اليوم الإثنين، ليعادل الرقم التاريخي لتشافي بعدما كان ينفرد بالرقم القياسي للأكثر مشاركة مع البارسا.

وجاءت مشاركات ميسي مع برشلونة بواقع: 510 مباراة في الدوري الإسباني، 149 مباراة في دوري أبطال أوروبا، 79 مباراة في كأس ملك إسبانيا، 20 مباراة في كأس السوبر الإسباني، و5 مباريات في كأس العالم للأندية وأربعة في السوبر الأوروبي.

ومن بين الـ766 مباراة التي لعبها ميسي سابقا مع برشلونة، كان إجمالي 375 مباراة في كامب نو، بينما كان 372 لقاء خارج الديار، كما لعب 19 مواجهة في ملاعب محايدة، محققا الفوز في 535 مباراة مقابل التعاجل في 140 لقاء والخسارة في 91 مباراة.

وكان الموسم الذي لعب فيه صاحب الـ33 عاما أكبر عدد من المباريات هو 2011/12 حيث لعب 60 مباراة، يليه موسم 2014/15 (57 مباراة)، 2010/11 (55 مباراة) و2009/10 (53 مباراة).

ويعد ريال مدريد المنافس الذي خاض ميسي أمامه أكبر عدد من المباريات برصيد 44 مباراة، يليه إشبيلية (43 مباراة) وأتلتيكو مدريد (42 مباراة) وأتلتيك بيلباو (40 مباراة) وإسبانيول وفالنسيا (35 مباراة).