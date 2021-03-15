سامي قمصان يتحدث عن الصعوبات التي ستواجه الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سامي قمصان، المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق سيواجه 3 صعوبات خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي تتمثل في توقيت المباراة الصعب وحرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة للملعب غير الجيد.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، إنه من الضروري تحقيق الفوز على فيتا كلوب، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.

واوضح، أن الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي تلك المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع:" الأهلي سيلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار".

واكد على جاهزية اللاعبين كافة للمشاركة في مباراة الغد، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق اليوم، على ملعب الشهداء استعدادًا لمباراة الغد.