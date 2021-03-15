سامي قمصان يتحدث عن الصعوبات التي ستواجه الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سامي قمصان، المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق سيواجه 3 صعوبات خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي تتمثل في توقيت المباراة الصعب وحرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة للملعب غير الجيد.
ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال قمصان، إنه من الضروري تحقيق الفوز على فيتا كلوب، لاستكمال مسيرة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز والتسلح بروح وشخصية الأهلي.
واوضح، أن الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب، بما لدى الجهاز الفني واللاعبين من خبرات تؤهلهم لتخطي تلك المواقف الصعبة في حسابات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتابع:" الأهلي سيلعب في توقيت صعب من حيث حرارة الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة والملعب غير الجيد، لكننا جئنا لتحقيق الفوز في المباراة، ولا نبحث عن أعذار".
واكد على جاهزية اللاعبين كافة للمشاركة في مباراة الغد، بعد مشاركة عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني في التدريب الختامي الذي خاضه الفريق اليوم، على ملعب الشهداء استعدادًا لمباراة الغد.