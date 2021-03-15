زيدان: عودة رونالدو إلى ريال مدريد "ممكنة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الاثنين، المزيد من التكهنات حول إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" من جديد.



ونقلت صحيفة "Sky Sport Italia" عن زيدان قوله خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد أتلانتا الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": إشاعات عودة رونالدو؟ نعم، كل شيء ممكن، نعرف كريستيانو رونالدو، ونعرف شخصيته، ونتذكر كل ما فعله من أجل الفريق. هو الآن لاعب في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي وعلينا احترام ذلك جميعا، دعونا نرى ما الذي سيحدث في المستقبل".



وأضاف المدرب الفرنسي: "لقد كنت محظوظا بالإشراف على تدريبه، كريستيانو أثار إعجابي كثيرا، وحاليا هو يساعد فريقا آخر".



ويأتي ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية مؤخرا، إلى تواصل البرتغالي خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو مع إدارة ريال مدريد من أجل عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الموسم القادم، عقب الإخفاقات المتكررة على الصعيد الأوروبي مع يوفنتوس الإيطالي، وآخرها الخروج من دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، ومعانة الفريق الإيطالي من أزمة مالية بسبب جائحة كورونا.



المصدر: وكالات