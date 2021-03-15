عجز عنها ميسى ورورنالدو.. 9 أرقام قياسية حطَّمها "هالاند" في سن العشرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أثبت الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند أنه أحد مهاجمي النخبة في العالم هذه الفترة، بعد مستوياته المميزة برفقة بوروسيا دورتموند الألماني في جميع المسابقات هذا الموسم.



ومنذ انضمام هالاند (20 عاماً) لصفوف دورتموند من ريد بول سالزبورغ النمساوي في شتاء 2020، شارك اللاعب في 47 مباراة، سجل خلالها 47 هدفاً، وهي إحصائية مميزة للغاية تؤكد قوته التهديفية.



وفي حال استمر المهاجم النرويجي في تقديم نفس الأداء خلال الفترة القادمة، فإن هذا سيجعله مرشحاً بقوة لحصد العديد من الجوائز الفردية.



أرقام هالاند القياسية

في التقرير التالي نستعرض أبرز تسعة أرقام قياسية حطمها هالاند في سن العشرين، والتي جعلته يتفوق على الكثير من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبي برشلونة ويوفنتوس توالياً.



1. أصغر لاعب يسجل 20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

عقب إحرازه هدفين أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة لفريقه بإياب دور الـ"16″ من دوري أبطال أوروبا، وصل هالاند لرصيد 20 هدفاً خلال مشاركته في المسابقة وذلك منذ مشاركته الأولى في سبتمبر/أيلول 2019، إذ فعل ذلك بعمر 20 عاماً و231 يوماً، ما جعله أصغر من يفعل ذلك، متفوقاً على العديد من النجوم، أبرزهم ميسي ورونالدو وآخرون.



2. أسرع لاعب بـ20 هدفاً في دوري أبطال أوروبا

حقق هالاند هذا الرقم برفقة ناديي ريد بول سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند على التوالي خلال 14 مباراة، وقد لا نجد من يحطم رقمه في السنوات القريبة القادمة على الأقل، لا سيما أنه كسر رقم هاري كين لاعب توتنهام، الذي فعل ذلك في 24 مباراة، ما يعني أن هالاند فعل ذلك بأقل من 10 مباريات.



3. أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا

بهدفيه أمام إشبيلية في المباراة الأخيرة، أصبح هالاند أيضاً أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية له بدوري الأبطال، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.



4. أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية في دوري الأبطال

كانت مباراة إشبيلية مناسبة للعديد من الأرقام القياسية لهالاند، إذ أصبح أيضاً أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية له بدوري الأبطال، حيث سجل ثنائية أمام كلوب بروغ في الجولتين الثالثة والرابعة توالياً، قبل أن يغيب عن الجولتين الخامسة والسادسة، ثم عاد وأحرز ثنائية أمام إشبيلية في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ"16″.



5. أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا

بعد إحرازه هدفين في مرمى باريس سان جيرمان (2-1) بذهاب ثمن نهائي النسخة الماضية، أصبح هالاند أسرع لاعب يصل لـ10 أهداف في دوري الأبطال، إذ فعل ذلك في 7 مباريات فقط.



6. أول لاعب في دورتموند يسجل في أول ظهور له في 3 مسابقات مختلفة

منذ انتقاله لصفوف بوروسيا دورتموند، حقق هالاند رقماً مميزاً بالتسجيل في أول ظهوره له في 3 مسابقات مختلفة، حيث أحرز ثلاثية أمام أوغسبورغ بالدوري الألماني، وهدفاً أمام فيردر بريمن بكأس ألمانيا، وهدفين أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.





7. أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 4 مباريات في الدوري الألماني

أثبت هالاند أنه أحد أفضل الصفقات الهجومية بالنسبة لبوروسيا دورتموند خلال السنوات الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف خلال أول 4 مباريات له بالدوري الألماني، بعدما سجل ثلاثية أمام أوغسبورغ، وهدفين أمام كولن، وهدفين في يونيون برلين، وهدفاً أمام أينتراخت فرانكفورت على التوالي.



8. أول لاعب يسجل 25 هدفاً في أول 25 مباراة في الدوري الألماني

دوّن الدولي النرويجي رقماً قياسياً في الدوري الألماني، وذلك منذ انتقاله لصفوف دورتموند بالنصف الثاني من الموسم الماضي، إذ وصل لـ25 هدفاً خلال أول 25 مباراة له بالمسابقة ويكون أول من يفعل ذلك، ناهيك على أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم من الأهداف خلال الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا خلال القرن الحالي.



9. فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني بعد أن لعب 59 دقيقة فقط

بعد انضمامه لصفوف بوروسيا دورتموند في شتاء 2020، لعب هالاند مباراتين خلال شهر يناير/كانون الثاني ضد أوغسبورغ وكولن بواقع 59 دقيقة فقط في اللقاءين، غير أنه أحرز 5 أهداف فيهما، ما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في "البوندسليغا" خلال ذلك الشهر.





المصدر: عربي بوست