شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا «عُقدة» الأهلي ..أشهر 12 مباراة أفريقية حسمها الأحمر ‏‏«في عز الظهر»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتاب جماهير النادي الأهلي القلق حول مصير فريق الكرة في مباراة الغد الحاسمة أمام فيتا كلوب الكونغولي، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستحدد بشكل كبير موقف حامل اللقب في المجموعة وتفصل في عبوره لربع النهائي من عدمه.

وسيطر القلق على أنصار الأهلي في ظل اصرار فريق فيتا كلوب على إقامة المباراة ظهراً مع ارتفاع درجة الحرارة في جمهورية الكونغو، والنتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً خلال اقامة المباريات ظهراً.

وبالتزامن مع ترديد نغمة«عُقدة الأهلي في الظهر»، نستعرض من خلال التقرير التالي 12 انتصاراً مدوياً حققهم المارد الأحمر في أدغال القارة السمراء في «عز الظهر»، وخلال اقامة المباريات نهاراً، خلال مشواره الأفريقي في السنوات الأخيرة.

وينجح الأهلي في إسقاط انييمبا النيجيري، حامل لقب أخر نسختين من دوري الأبطال في 2003 و2004، وينتصر عليه في عقر داره «في عز الظهر» بهدف نظيف لعماد متعب خلال مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2005.

الأهلي حقق انتصارين تاريخيين في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2001، فتلاعب ببتروأتلتيكو الأنجولي بثلاثية بملعب الأخير في مباراة اقيمت عصراً، كذلك حقق الفوز في الجزائر على حساب شباب بلوزداد بصاروخ ابراهيم سعيد.

ويطلق محمد بركات قذيفة تحسم مواجهة صعبة في ملعب «ترنان» بالجزائر على حساب فريق اتحاد العاصمة في نهار الجمعة الموافق الثامن من أبريل من عام 2005 في ذهاب دور الـ 16 لدوري الأبطال.

الأهلي يحسم مواجهتين على حساب توسكر الكيني في الدور الأول لدوري الأبطال بنسختي 2006 و2013، الأولى بنتيجة 2/1 والثانية بهدفين نظيفين.

القطن الكاميروني كان ضحية الأهلي في مرتين «ظهراً» الأولى في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية 2014، والثانية في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال 2017 وانتصر المارد الأحمر في المرتين وعاد بالانتصار.

ويحسم الأهلي مباراته أمام يانج أفريكانز التزاني بملعبه برأسية فلافيو في ذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري الأبطال 2009.

محمد بركات يواصل غزواته الأفريقية مع الأهلي ويقود الفريق لفوز خارجي ثمين في 2008 في زيمبابوي على حساب هايلاندرز.

ويحقق الأهلي انتصاراً مدوياً بهدف لأبوتريكة في كوت ديفوار على حساب أسيك ميموزا بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2007.

ويعود الأهلي بانتصار ثمين يصحح أوضاعه في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال نسخة 2013 على حساب ليوبارز الكونغولي بهدف لوليد سليمان.