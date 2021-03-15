شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لمدرب بيراميدز قبل مواجهة نومونجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقيم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء، للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة نومونجو التنزاني.

ويحل بيراميدز ضيفا على نومونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى.

ويقام المؤتمر الصحفي وفقا لتعليمات مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في مقر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، ويحضره المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا وأحد لاعبي بيراميدز.