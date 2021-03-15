شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون رسميًّا .. محمد صلاح يقود الريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الاثنين الموافق 15 - 3 - 2021، في الدوري الإنجليزي، أمام ولفرهامبتون على أرض ملعب مولينيو ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البريميرليج.

محمد صلاح لا يزال يتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدف وحيد عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد وهاري كين لاعب فريق توتنهام.

ويخوض ليفربول الإنجليزي لقاء ولفرهامبتون هذا اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، طامعا في تصحيح مساره داخل البريميرليج عقب 4 هزائم متتالية، جعلته يمتلك 43 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل ليفربول اليوم أمام ولفرهامبتون

يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من أليسون بيكر - أندي روبرتسون - فيليبس - أوتشان كاباك - ألكسندر أرنولد - جورجينيو فاينالدوم - تياجو ألكنتارا - فابينيو - ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا.