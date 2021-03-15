شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى: محمد صلاح أسطورة .. وأختاره كأفضل لاعب أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجهت قناة نادي أرسنال عبر موقع يوتيوب سؤالاً لنجم النادي محمد النني لاختيار أفضل لاعب أفريقي ووجهت له خيارين محمد صلاح أمام ساديو مانى زميله في فريق ليفربول .

واختار محمد النني مواطنه المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في أفريقيا في الوقت الحالي بسبب ثبات مستواه التهديفي آخر 3 مواسم رغم الظروف الصعبة التي يعيشها فريق ليفربول في الوقت الحالي .

ويعتلى محمد صلاح قائمة هدفي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، ووصف محمد النني، محمد صلاح بالأسطورة الحية في الملاعب.

و لعب محمد النني مع محمد صلاح في صفوف المقاولون العرب وبازل السويسري



وأضاف محمد النني: «محمد صلاح أسطورة في مصر وما زال يلعب حتى الآن، في الغالب يطلق هذا اللقب عند انتهاء مسيرة اللاعبين في الملاعب لكن محمد صلاح أسطورة وهو يلعب تراه يحطم الأرقام القياسية دائماً «.

وتابع: «تخيل ينظر إليك الناس كأسطورة وأنت ما زلت تلعب هذا شيء كبير جداً لم يحققه الكثير من اللاعبين في عالم كرة القدم».

ووجه موقع أرسنال سؤالاً للاختيار الأفضل بين محمد صلاح ويايا توريه لاعب وسط منتخب كوت ديفوار السابق، أجاب النني: «سأختار محمد صلاح بكل تأكيد رغم أننى أعرف أن لاعب الوسط دوره أصعب من المهاجم لإنه يطلب منه القيام بالكثير من العمل الدفاعي والهجومي وربط خطوط الفريق الناس تنظر للمهاجم لإنه يسجل دائماً بعكس لاعب الوسط «.