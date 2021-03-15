شكرا لقرائتكم خبر عن «الكفاءة المالية» تحدد شروط الشهادة.. وترفض «الجدولة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد كافة، حتى 30 أبريل 2021.

وأوضحت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن: (الذمم الدائنة «اللاعبين والمدربين والموظفين» والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية)، على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار توقيت كل فئة على حدة.