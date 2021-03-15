جوشوا وفيوري سيتنافسان على لقب موحد

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لندن: يتواجه الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا حامل ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي اف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي ايه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو" مع مواطنه تايسون فيوري بطل المجلس العالمي للملاكمة "دبليو بي سي"، بنزالين على لقب موحد للوزن الثقيل، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية الاثنين.

وأكّد مروّج المباريات إيدي هيرن لشبكة سكاي سبورتس ما ذكرته شبكة إي اس بي ان بقوله "لقد وقعت جميع الأطراف وسنعمل بجهد في الاسابيع المقبلة لتأكيد موعد ومكان أهم نزالات الملاكمة".

وتابع هيرن الذي توقع حسم الموعد ومكان النزالين الشهر المقبل "الجزء الاصعب ان نتوصل الى توقيع جميع الاطراف على ورقة واحدة. لكن الجهد كان هائلا من الجميع. المروجون خصوم، الشبكات خصوم والملاكمون خصوم".

وخاض فيوري (32 عاما و2,06 م) 31 نزالا فاز فيها 30 مرة وتعادل مرة، فيما فاز جوشوا (31 عاما و1,98 م) 24 مرة من اصل 25 نزالا وخسر مرة وحيدة، كما توّج بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن 2012 لوزن السوبر ثقيل.

وتشير تقارير الى ان السعودية التي استضافت النزال المعاد بين جوشوا والأميركي أندي رويز جونيور في كانون الاول/ديسمبر 2019 مرشحة بقوة لاستضافة النزالين.

لكن هيرن قال ان لديه عروض من "ثمانية او تسعة مواقع" من الشرق الاوسط، آسيا، شرق أوروبا والقارة الأميركية.

ويتوقع أن ينال كل من الملاكمين 100 مليون دولار، بواقع 50% عن النزال الأول مقابل 60% للفائز بالثاني و40% للخاسر.