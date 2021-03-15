استدعاء بيدري لاعب وسط برشلونة إلى تشكيلة اسبانيا

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مدريد : استدعى مدرب اسبانيا لويس انريكه لاعب وسط برشلونة الشاب بيدري الى صفوف المنتخب الوطني استعدادا لمبارياته الثلاث ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات القارة الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ولطالما شبّه النقاد بيدري بمايسترو برشلونة السابق أندريس انييستا.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط ليفربول الانكليزي تياغو الكانتارا وظهير ايسر برشلونة جوردي البا.

ويعود البا الى تشكيلة المنتخب للمرة الاولى منذ عودة انريكه ليشغل منصب المدرب عام 2019، في حين لم يكن الكانتارا ضمن التشكيلة الاخيرة في معسكر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتلتقي اسبانيا مع اليونان في غرناطة في 25 الحالي، قبل ان تلتقي جورجيا خارج ارضها بعدها بثلاثة ايام، ثم مع كوسوفو في اشبيلية في 31 من الشهر الحالي.

التشكيلة الرسمية:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر ينايتد الانكليزي)، اوناي سيمون (اتلتيك بلباو)، روبرت سانشيس (برايتون الانكليزي)

للدفاع: بدرو بورو (سبورتينغ البرتغالي)، سيرخيو راموس (ريال مدريد)، اينيغو مارتينيس (اتلتيك بلباو)، خوسيه غايا (فالنسيا)، اريك غارسيا (مانشستر سيتي الانكليزي)، جوردي البا (برشلونة)، دييغو يورنتي (ليدز الانكليزي)

للوسط: فابيان رويس (نابولي الايطالي)، بسدري وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي الانكليزي)، كوكي وماركوس يورنتي (اتلتيكو مدريد)، سيرخيو كاناليس (ريال بيتيس)، تياغو الكانتارا (ليفربول الانكليزي)