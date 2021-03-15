شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: التسرع فى الهجمات سبب خسارة البنك الأهلي أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عزمى مجاهد، المدرب العام لفريق البنك الأهلى، أن هناك أخطاء وقعت من لاعبيه فى مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى بالدورى، أبرزها التسرع فى إنهاء الهجمات من قبل لاعبى الفريق، وأوضح أمير عزمى مجاهد خلال تصريحات صحفية عقب المباراة أن اللقاء بين البنك الاهلى و الاتحاد السكندرى كان سجالا بين الفريقين ونتيجة المباراة كانت معلقة حتى صافرة النهاية ومازال المشوار طويلا وسنعمل على تصحيح الأخطاء.

وأشار أمير عزمى مجاهد إلى أن فريق البنك الأهلى سوف يستغل فترة التوقف القادمة والدخول فى معسكر مغلق لزيادة الانسجام بين اللاعبين والتأكيد على جماعية الأداء خلال المباريات المقبلة.

وحقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدنى بالدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبين إياه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.