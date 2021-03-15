عبد الحفيظ للاعبى الأهلي: مفيش أعذار.. لا بديل عن نقاط مباراة فيتا كلوب

القاهرة - سامية سيد - طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق الأحمر بعدم الحديث عن أى أمور تتعلق بالظروف الصعبة التى يواجهها الفريق فى الكونغو، كارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة العالية.

وشدد مدير الكرة للاعبى الأهلي على أن الفريق سبق وخاض مباريات أصعب وفى ظروف مُماثلة وحقق الفوز بفضل العزيمة التى يتمتع بها الفريق.

وأكد مدير الكرة بالأهلى للاعبى الفريق أن الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق كالحرارة والرطوبة وأرضية الملعب "الترتان" لابد أن تكون حافزاً لهم من أجل اللعب بجدية ورجولة، كما اعتاد منهم الجمهور بهدف الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة.

وقال عبد الحفيظ للاعبى الأهلي، " الفريق فى موقف صعب حالياً فى المجموعة.. نحن من وضعنا أنفسنا فى هذا الموقف وعلينا الخروج منه كما اعتدنا فى مثل هذه المواقف."

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة من عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.