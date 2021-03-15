شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: قلت للزمالك سيبونى ألعب وهرجعلكم تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى، عن سعادته بالفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد صبحى فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": الفوز على البنك الأهلى جاء بعد إصرار من اللاعبين على الدخول فى المربع الذهبى، ودى خطوة مهمة لنا وإن شاء الله مش هننزل من المربع الذهبى".

وأضاف محمد صبحى، "الدورى السنة دى أصعب دورى مر علينا ومفيش ماتش سهل وكلنا نازلين المباريات وإحنا عارفين أن أى فريق صعب تكسبه".

وعن الخروج من الزمالك، قال محمد صبحى، أنا من اللاعبين اللى بتحب تشارك دائما وطلبت من الزمالك تركى لكى ألعب قائلا: "والنبى سيبونى ألعب وهرجعلكم تانى".

وكان نادى الاتحاد السكندرى حقق فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله لعرضية من ركلة ثابتة ترجمة بركبته فى شباك أحمد السعدنى فى الدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبين بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى فى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.