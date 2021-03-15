هل يدفع موسيمانى بـ محمد شريف بدلاً من حسين الشحات أمام فيتا كلوب غداً؟

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الاعتماد على محمد شريف فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى كـ"جناح أيمن" بدلاً من حسين الشحات.

ويبحث موسميانى مع جهازه المعاون عدة أمور فنية خاصة بمباراة فيتا كلوب الكونغولى المقرر لها الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت الكونغو فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويناقش موسيمانى إمكانية الاعتماد على محمد شريف فى مركز الجناح الأيمن خلال مباراة الغد من أجل الاستفادة من المساحات الواضحة فى فريق فيتا كلوب، حيث إن الفريق الكونغولى يلعب دائماً بخطة مفتوحة على أرضه بصفة خاصة.

ويحسم المدير الفنى للأهلى خلال الساعات الماضية مع معاونيه جدوى فكرة الاستعانة بمحمد شريف بدلاً من حسين الشحات خلال لقاء الغد.

موسيمانى يبحث عن طريقة ينجح خلالها من مُباغتة صاحب الأرض وتسجيل هدف مُبكر يضمن به فرض الاهلى سيطرته على المباراة والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة للحفاظ على حظوظ الأهلى فى التأهل للأدوار التالية واستكمال رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا.