شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى "هداف" أجانب الزمالك فى شباك الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك المغربى أشرف بن شرقى، لاعب فريق الزمالك، سجلاً تهديفياً مميزاً أمام الترجى التونسي، قبل المباراة التى تجمعهما فى التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وانضم بن شرقى لصفوف الزمالك مطلع الموسم الماضى ليلتقى بفريق باب سويقة فى 4 مباريات نجح خلالها فى اعتلاء قائمة هدافى المحترفين بالزمالك فى شباك بطل تونس.

ووفقا للموقع الرسمى لنادى الزمالك، سجل نجم منتخب أسود الأطلسى ثلاثة أهداف فى شباك الترجى التونسي، بدأت بثنائية السوبر الأفريقى والذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة فى فبراير 2020.

وقاد بن شرقي الزمالك لحصد لقب السوبر الإفريقي بعدما سجل هدفين فى فوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليحقق الأبيض اللقب الأفريقى الرابع فى تاريخه.

وجاءت ثالث أهداف الجناح الدولى المغربى فى موقعة استاد القاهرة بذهاب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا بالموسم الماضي، فى مباراة حقق فيها الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد أشرف بن شرقي، على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، والتى جاءت كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

فى خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى “الونش” وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافى .

فى خط الوسط : فرجانى ساسى وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي

فى خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف