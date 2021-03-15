شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يعود لقائمة الزمالك بعد غياب 204 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدا، الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة الزمالك ظهور عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق لأول مرة منذ إصابته بكسر فى الترقوة أمام الأهلى فى 22 أغسطس من العام الماضى بالجولة 21 من الدوري الممتاز للموسم الماضي، وكذلك بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة أثناء التدريبات.

وتعرض عبدالشافي للإصابة بكسر في الترقوة، وكان يقود الزمالك وقتها المدير الفني الحالي باتريس كارتيرون، حيث جاءت عودته أيضا للمباريات مع نفس المدرب.

يذكر أن الزمالك انتصر على الأهلي في تلك المباراة بنتيجة 3-1 في استاد القاهرة، وجاءت الأهداف وقتها عن طريق: أحمد سيد “زيزو” ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93 على الترتيب، وخرج عبد الشافي مصابا في الدقائق الأخيرة من المواجهة نتيجة التحام قوي مع وليد سليمان لاعب الأهلي.

ويتواجد عبد الشافي، على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، والتي جاءت كالتالي:

فى حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

فى خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي .

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي

في خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف