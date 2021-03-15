شكرا لقرائتكم خبر عن مران خاص للغائبين عن الزمالك أمام الترجي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من مواجهة الترجي التونسي مرانًا منفردًا بمقر القلعة البيضاء غدًا الثلاثاء.

ومنح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تعليماته للاعبين بخوض تدريب منفرد غدًا بمقر النادي، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة الترجي التونسي، في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان كارتيرون قد استبعد من مواجهة الترجي كلاً من: محمد عواد، محمد عبد السلام، حازم إمام، حمزة المثلوثي، حسين فيصل، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا، أيمن حفني ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الترجي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي .

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي

في خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف

وأبرز الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تفوق كارتيرون على الترجي التونسي في المواجهات المباشرة قبل المباراة الحاسمة غدا، فيما تلقى الزمالك إخطاراً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" برفض حضور الجماهير للمباراة.