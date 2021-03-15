شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رجب بكار لقائمة سيراميكا لمواجهة وادى دجلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا ، قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر المغلق فى محافظة السويس استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد فى المعسكر 22 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران.

خط الهجوم: محمد مسعد - مصطفى ميسي - شريف دابو - ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادى حسين.

ويغيب محمود نبيل عن مباراة سيراميكا ودجلة بعدما خضع لأشعة على العضلة الضامة كشفت إصابته بشد من الدرجة الثانية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بهدف التعامل السريع مع الإصابة حتى يعود اللاعب للفريق فى أسرع وقت.

وكشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بسيراميكا، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق عاشور الأدهم وأحمد غنيم موضحا أن الأدهم تعرض لكدمة في الكاحل، بينما تأكد إصابة غنيم بإلتواء في الكاحل.

وكان سيراميكا خسر أمام الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري وافتتح التسجيل للزمالك أشرف بن شرقى فى الدقيقة 5 قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثانى فى الدقيقة 19 من تسديدة قوية سكنت شباك عامر عامر حارس سيراميكا.