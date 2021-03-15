شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون قبل مباراة الحسم أمام الترجى في دوري أبطال أفريقيا : لابديل عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سعيد للغاية بالعودة للفريق من جديد، مشددا على أنه عاد في وقت ووضع صعب، معللا ذلك بأن الفريق جمع نقطتين من 3 جولات بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي، أنه كان بإمكانه العودة بعد لقاء الترجي في الجولة الرابعة، لكنه قرر العودة وخوض المغامرة، مشيدا بفريق الترجي الذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف كارتيرون، أنه بعد عودته لم يجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية، لذا قرر العمل على الشق البدني بجانب الفني إضافة إلى العمل في التدريبات بشكل فردي وجماعي للوصول بالفريق لأعلى فورمة فنية وبدنية ممكنة قبل مواجهة الترجي.

وكشف الفرنسي عن حديثه مع اللاعبين طوال الأيام الثلاث الماضية حيث أكد أن حديثه مع اللاعبين تمحور حول الاستمتاع باللعب وضرورة عودة الثقة والروح القتالية في المباريات المقبلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على أنه لا بديل عن الفوز أمام الترجي، مشددًا على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الفترة الحالية وتحقيق أفضل النتائج.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها في التاسعة مساء الثلاثاء 16 – 3- 2021، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.