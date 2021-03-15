شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي.. كارتيرون «كعبة عالي» على الفريق التونسي.. فاز 5 مباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فريق الترجي في التاسعة من مساء الثلاثاء 16- 3 - 2021 ، بإستاد القاهرة في الجولة الرابعة لحساب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز للمضي قدما نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من حماس البداية مع مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون صاحب الخبرات والإنجازات الكبيرة في القارة السمراء، والذي يجيد اللعب وتحقيق النتائج الجيدة أمام الفريق التونسي، حيث نجح كارتيرون في الفوز على الترجي من قبل 5 مرات من أصل 8 مواجهات، بينما تعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

والأمر لم يتوقف فقط على التفوق في المباريات بل في البطولات إذ نجح باتريس كارتيرون في قيادة الزمالك لحصد لقب السوبر الإفريقي الموسم الماضي ضد الترجي بنتيجة 3-1 وقد سبق له أن أحرز نفس اللقب ضد الترجي من قبل حين كان مدربا لنادي الرجاء المغربي في موسم 2018- 2019 وهو ما يؤكد توفقه الدائم على فريق الترجي التونسي.

ويمتلك الزمالك أيضا سجلا رائعا إمام فريق الترجي التونسي، حيث تقابل الفريقان من قبل في 12 مواجهة حقق الزمالك الفوز في 6 مواجهات وتعادل الفريقان في 3 مباريات وخسر الزمالك في 3 مباريات. لذلك، فإن التاريخ يبتسم للزمالك وللمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قبل مواجهة الترجي التونسي.

كارتيرون يعلن قائمة الفريق لمواجهة الترجي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي .

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ويوسف “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي .

خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف