شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجى في دوري أبطال أفريقيا.. كارتيرون يعلن قائمة بطل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها الثلاثاء على ستاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي .

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي .

خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف