شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات هازارد.. 6 أسباب تكشف معاناة النجم «الزجاجي» مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عانى النجم الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، من كثرة الإصابات مع فريقه ريال مدريد الإسباني، منذ حضوره إلى النادي قادمًا من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2019.

وتعرض اللاعب صاحب الـ 30 عامًا لـ 10 إصابات خلال فترته القصيرة مع لوس بلانكوس، وغاب عن ما يقرب من 60٪ من المباريات التي خاضها الفريق.

ولعب الجناح البلجيكي آخر 15 دقيقة أمام فريق إلتشي يوم السبت، ولكن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريق الملكي أمام أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا غياب اللاعب لمدة تصل من 4 إلى ستة أسابيع بسبب الإصابة.

كان اللاعب حاضرًا وبقوة خلال أيام تألقه مع البلوز، فما الذي يحدث مع هازارد؟ .. دعونا نلقي نظرة على أبرز ستة أسباب مُحتملة وراء إصابة هازارد في ريال مدريد والعوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدد ما إذا كان بإمكانه التعافي والعودة إلى التألق مُجددًا أم لا.

1- العادات:

من المعروف أن هازارد ظهر في معسكر ريال مدريد لعام 2019 وهو في حالة صحية سيئة بعد انتقاله الكبير من تشيلسي. ليس من المستغرب أن اللاعب سرعان ما تعرض لإصابة عضلية خلال مباريات ما قبل الموسم. في هذه الحالة، تمزق متوسط في أوتار الركبة جعله خارجًا لمدة شهر تقريبًا. هناك دائمًا خطر متزايد لإصابات العضلات عند زيادة كثافة اللعب وأكثر من ذلك عندما لا تكون مستويات اللياقة البدنية على قدم المساواة.

2- اللياقة البدنية:

في أواخر (نوفمبر) 2019، تعرض هازارد لضربة في كاحله غاب على إثرها لفترة طويلة عن الملاعب وحاول العودة مُجددًا لكن دون جدوى، وفي النهاية تطلب تدخل جراحي. هذه العملية أنهت بشكل رسمي موسم هازارد الأول مع النادي الملكي.

بعد هذا النوع من الإصابة طويلة الأمد تحتاج إلى وقت طويل من أجل الراحة، حيث لا يمكنك القيام بالكثير من تدريبات القلب والأوعية الدموية بسببها - هناك تقلبات كبيرة في القوة والتكيف ومستويات اللياقة العامة، مما يزيد من المخاطر الإجمالية للإصابات.

تفاقمت هذه التقلبات من خلال ضربتين منفصلتين للصدمات خلال إعادة بدء الدوري الإسباني والتي أبقت هازارد خارج الخدمة لمدة 37 يومًا، وهي إصابة عضلية خلال بداية موسم 20/21 الذي جعله يغيب لمدة 27 يومًا، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية لـ COVID- 19 وغاب ايضًا لفترة جديدة عن الملاعب.

3- حلقة مفرغة:

كانت الإصابات الثلاث الأخيرة التي تعرض لها هازارد عضلية. هذا يلمح إلى أن اللاعب في حلقة مفرغة من إصابة العضلات، وهي حلقة مفرغة أبرزها تطور نسيج ندبي، والتعويض من أجزاء أخرى من الجسم لتعويض الحلقة الأضعف ("السلسلة الحركية")، وكما تم التطرق إليه من قبل، مزيد من النقص في اللياقة البدنية.

كل من هذه تؤدي إلى الإصابة وخطر الإصابة مرة أخرى حيث لا تستطيع العضلات تحمل الحمل أو التمدد الواقع عليها على المدى القصير والمتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الحمل وتكرار الإصابة بشكل متزايد.

4- المرحلة العُمرية:

تظهر الأبحاث أن لاعبي كرة القدم الذين أوشكت مسيرتهم الكروية على النهاية لديهم مخاطر إصابة أعلى بالأنسجة الرخوة، على أساس سنوي. على سبيل المثال، لكل عام يلعب فيه لاعب كرة قدم بشكل احترافي، هناك زيادة بنسبة 30٪ في مخاطر إصابة أوتار الركبة.

ظهر هازارد لأول مرة مع ليل في عامه الـ 16 في نوفمبر 2007، لذلك كان يلعب بشكل احترافي منذ 14 عامًا.

5- الإرهاق والاستشفاء:

خلال الفترة التي قضاها مع تشيلسي، شارك هازارد باستمرار في مواسم أطول ومباريات ذات كثافة أعلى، سواء مع النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو البطولات المحلية أو الأوروبية، أو اللعب لبلجيكا دوليًا. علاوة على ذلك، بصفته لاعبًا نجمًا، كان لدى هازارد مسؤوليات أكبر على أرض الملعب وتم التعامل معه من خلال تكتيكات الخصم والمدافعين، الذين قدموا معاملة قوية للاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

تؤدي هذه العوامل، خاصةً على مدى فترة زمنية طويلة مثل الخطر، إلى زيادة التآكل والتعب والتعب التراكمي، جسديًا وعقليًا.

6- أسلوب اللعب

جزء لا يتجزأ مما يجعل هازارد لاعبًا خطيرًا ورائعًا يبث الخوف في قلب الخطوط الخلفية للمُنافسين هو أسلوبه في بداية التوقف وتغيير الاتجاه الذي يترك المدافعين دائمًا في حالة تخمين وغير متوازن.

ومع ذلك، فإن أسلوب اللعب مع التسارع والتباطؤ والالتواء المستمر يضع طلبًا وحملًا أكبر على الجسم. يمكن تحمل هذا الطلب عند اللعب والتدريب باستمرار، ولكن الآن بعد أن يمر هازارد بهذه الدورات من الإصابات وفقدان اللياقة البدنية، فقد يكون هذا الضغط أكثر من اللازم للتعامل معه في حالته الحالية.

بالنظر إلى كل هذه العوامل، يُصبح السؤال المهم للغاية في الوقت الحالي: هل يمكنه الهروب من سلسلة الإصابات والحصول على صحة جيدة؟.

هناك أمثلة متعددة للاعبين الخارجين من فترات الإصابة هذه، وعادة ما يتم تحفيزها من خلال الإدراك والالتزام بتغييرات نمط الحياة الأساسية التي تعطي الأولوية للنوم والتغذية وإدارة الإجهاد وتحسين اللياقة البدنية.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك جناح برشلونة عثمان ديمبيلي، الذي تعامل مع حلقة مفرغة مدمرة من إصابات أوتار الركبة - لدرجة أن برشلونة كان قد وضعه على قائمة الراحلين في وقت سابق بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، ومع ذلك، لا يملك ديمبيلي عوامل العمر وتاريخ اللعب التي يمتلكها هازارد.

بشكل عام، لن تكون مهمة هازارد سهلة للهروب من أزمة الإصابات هذه، ولكن على الرغم من صعوبة ذلك، إلا أنها ليست مستحيلة. الإجابة يجب أن تكون عند هازارد نفسه، فهو الوحيد القادر على إعادة مستواه خارج وداخل الملعب والعودة إلى الدينامو المُذهل الذي رأيناه في تشيلسي وليل.