شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب تونس يكشف مدة غياب معلول وموعد عودته لتدريبات الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علي معلول الجناح الأيسر للنادي الأهلي والمنتخب التوتسي، يغيب هذه الفترة عن صفوف المارد الأحمر في أصعب الظروف بسبب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء بايرن ميونخ في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية الذي حصد الأهلي خلالها على البطولة البرونزية.

مدة غياب علي معلول عن الأهلي

منذ إصابة النجم التونسي خلال لقاء بايرن ميونخ الذي أقيم يوم 8 من الشهر الماضي ولم يتمكن من المشاركة مع الأهلي سواء في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الممتاز، ومن المتوقع أن يغيب على معلول عن كتيبة الشياطين الحمر لنهاية الشهر الجاري بما يعنى أن غاب عن الأهلي ما يقرب من 50 يوما.

سبب علاج علي معلول في تونس

عقب استبعاد علي معلول من قائمة الفريق التي تواجه فريق فيتا كلوب الكونغولي الثلاثاء 16/3/2021 على ملعب الشهداء في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت الكونغو، فضل الجناج التونسي مغادرة التتش والاتجاه لموطنه لاستكمال مرحلة العلاج تحت قيادة سهيل الشملي طبيب نسور قرطاج، أكد الذي خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، أن علي معلول لن يعود لصفوف الأهلي إلا بعد تماثله للشفاء.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يخوض فريق الأهلي المصري لقاء هاما الثلاثاء 16- 3- 2021 أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويبحث عشاق الكرة المستديرة على شبكة جوجل عن أخبار تتعلق باللقاء منها (الأهلى وفيتا كلوب - الاهلي وفيتا كلوب القنوات الناقلة - الأهلى وفيتا كلوب الساعه كام - الأهلى وفيتا كلوب أهداف - الأهلى وفيتا كلوب نتيجة - الأهلى وفيتا كلوب يوتيوب).

موعد المباراة بين الأهلي وفيتا كلوب بتوقيت القاهرة

يخوض الأهلي هذه المباراة عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة تحت أشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة وعلى أرض صناعية (ترتان)، ما يصعب مهمة الفريق المصري في هذا اللقاء نظرا لعدم خوضه العديد من المباريات في تلك هذه الظروف.

الأهلى وفيتا كلوب - والقنوات الناقلة

يذاع لقاء الأهلي وفيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا على شبكة بين سبورتس beIN Sports المالكة الحصرية لإذاعة هذه البطولة.

القنوات الناقلة

beIN Sports HD 4

beIN Sports Connect

معلق المباراة

حالة من الجدل أثيرت حول معلق المباراة من قبل جماهير النادي الأهلي، نظرا بعدم معرفتهم بأن أحمد الطيب هو معلق اللقاء، الأمر الذي أدى لتفاعل عدد كبير من جماهير المارد الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرفضهم تعليق أحمد الطيب. وانتهى الأمر النهائي بتعليق أحمد الطيب على أحداث اللقاء خاصة بعد تصريحاته الإيجابية تجاه جماهير الأهلي، والتي قال خلالها: الأهلي في طريقه لحصد العاشرة.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع – بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف في الجانب الأيسر – محمد هاني في الجانب الأيمن

الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جونيور أجايي

الهجوم- مروان محسن

الأهلي وفيتا كلوب .. محمد هاني يتعرض لإصابة قوية في مران الأحمر

تعرض محمد هاني الجناح الأيمن للنادي الأهلي لإصابة قوية خلال مران الفريق الأحمر الأول في الكونعو استعدادا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 16-3-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات بطولة أفريقيا.

وكان هاني تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد المشاركة في إحدى الكرات العرضية خلال مران الفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وحتى الآن لم يحدد الجهاز الطبي موقفه من مباراة بطل الكونغو في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.. الأحمر بزيه التقليدي

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي الذي اليوم، الاثنين، أسفر عن ارتداء فريق الأهلي لزيه التقليدي في مباراة الغد، وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر كاملاً.

ومن المقرر أن يرتدي فريق فيتا كلوب صاحب الأرض زيه التقليدي المكون من القميص الأخضر والشورت الأسود بينما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على حضور الفريقين أرض الملعب قبل المباراة بـ٩٠ دقيقة. كما تم الاتفاق على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا للنظام الطبي المتبع خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وعُقد الاجتماع الفني بمقر إقامة طاقم تحكيم مباراة الغد، وحضره من الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة فيتا كلوب في الثالثة عصر غد الثلاثاء على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.