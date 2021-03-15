الأهلي يقدم احتجاجاً رسمياً لـ «الكاف» قبل موقعة فيتا كلوب

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم النادي الأهلي، اليوم الاثنين، احتجاجاً رسمياً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب بإقامة مباراته غدًا مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بحضور جماهيري.

وسيلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد، الثلاثاء، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال أفريقيا.

وجاء احتجاج الأهلي تزامنًا مع إعلان مسئولي كاف مؤخرًا، إقامة جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بدون حضور جماهيري؛ حرصًا على المساواة بين الفرق المتنافسة.

وأرفق الأهلي في احتجاجه، إعلان نادي فيتا كلوب على لسان مديره الفني أنه قد قام بتحديد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرًا في درجة حرارة تتجاوز الـ 33 درجة، وعلى ملعب نجيل صناعي؛ لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء، ردًا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساءً في أجواء باردة.

وطالب الأهلي في احتجاجه بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري والذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة.

جدير بالذكر أن الأهلي خاض مباراته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا بالقاهرة مع المريخ السوداني يوم 16ـ2ـ2021، وفيتا كلوب يوم 6ـ3ـ2021.