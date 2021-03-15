شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الترجى غدا بزيه التقليدى "أبيض فى أبيض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع لمباراة فريقى الزمالك والترجي التونسي، المقررة إقامتها غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عن ارتداء الزمالك زيه الأبيض كاملا، بينما يرتدى الحارس الزي الأخضر.



زي الزمالك والترجي

أما الفريق التونسي فسوف يرتدي زيه الأصفر والأحمر، ويرتدى حارسه الزي الأخضر الفاتح، وشدد مسئولو الكاف خلال الاجتماع على رفض حضور الجماهير لمباراة الغد أمام الترجي التونسي على الرغم من وجود موافقة سابقة من "كاف" لحضور الجماهير، ولكن تم التراجع عنها فى اللحظات الأخيرة بسبب قرار المكتب التنفيذى للكاف خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.

حضر الاجتماع الفنى أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وعبد الله حسين الإداري وإبراهيم حسين مسئول المهمات وغرف الملابس.

وحاول مسئولو الزمالك إثناء الكاف عن قراره والموافقة على حضور الجماهير للمباراة، خاصة وإن الإدارة وعدت أعضاء الجمعية العمومية بحضور عدد منها للمباراة لمؤازرة الفريق الأبيض أمام بطل تونس، وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل ضرورة تحقيق الفوز وتعويض التراجع في النتائج الأفريقية بدور المجموعات لدوري الأبطال واحتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

ويحتاج الزمالك للفوز على الترجي لإعادة ترتيب أوضاعه بالمجموعة في ظل امتلاك الأبيض نقطتين فقط بعد خوض 3 جولات بينما يحتل الترجي الصدارة بـ 7 نقاط ويأتي مولودية الجزائر وصيفا بـ 5 نقاط.

وأبرز الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تفوق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، على الترجي التونسي في المواجهات المباشرة قبل المباراة الحاسمة المقرر لها التاسعة من مساء غد الثلاثاء