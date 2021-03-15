شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم طلائع الجيش فى تاسع جولات نهائيات دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 فى الجولة التاسعة بنهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 22 ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما يعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدورى، بعدما حقق فى هذه الجولة الفوز على الاتحاد السكندرى بنفس النتيجة.

وأقيمت على مدار الجمعة الماضية، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: طلائع الجيش على القناة 3/0 وسموحة على الداخلية 3/0، والأهلي على الاتحاد السكندرى 3/0، والزمالك على الطيران 3/1، والترسانة على هليوبوليس 3/0.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.