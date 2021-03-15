شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على البنك الأهلى بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الاتحاد السكندرى فوزا مهما على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة أحرزها بركبته فى شباك أحمد السعدنى بالدقيقة 76، فى الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبن إياه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

بهذا الفوز ارتقى فريق الاتحاد السكندرى للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكانت تقنية الفيديو "الفار" ألغت هدف الجامايكى داميون لنادى الاتحاد بعد عرضية متقنة من صبرى رحيل، ليتصدى أحمد السعدنى حارس البنك لرأسيته، ليتابعها مرة أخرى بقدمه في شباك البنك، ولكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعى التسلل في الدقيقة 55، لتظل النتيجة سلبية حتى الآن.

ودخل الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوى، صبرى رحيل، فوزى الحناوى، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، مروان عطية، ايمانويل اوكوي

خط الهجوم: رزاق سيسيه

بينما جاءت تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: احمد السعدني

خط الدفاع: عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد النسناسي.

خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف، احمد ياسين، احمد شرويدة، وبامبو

الهجوم: محمد بسيوني