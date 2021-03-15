شكرا لقرائتكم خبر عن روماريو وليم يتقدم للاتحاد فى شباك البنك الأهلى بالدقيقة 76.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل روماريو وليم مهاجم نادى الاتحاد السكندرى هدف التقدم لزعيم الثغر فى شباك البنك الأهلى بالدقيقة 76، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف روماريو وليم بعد استغلاله عرضية من ركلة ثابتة ترجمة بركبته في شباك أحمد السعدنى، في الوقت الذى اعترض لاعبو البنك على حكم المباراة مطالبينه بإلغاء الهدف للمس الكرة يد روماريو، ولكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف.

وكانت تقنية الفيديو "الفار" ألغت هدف الأكوادورى داميون لنادى الاتحاد بعد عرضية متقنة من صبرى رحيل، ليتصدى أحمد السعدنى حارس البنك لرأسيته، ليتابعها مرة أخرى بقدمه في شباك البنك، ولكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعى التسلل في الدقيقة 55، لتظل النتيجة سلبية حتى الآن.

ودخل الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوى، صبرى رحيل، فوزى الحناوى، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، مروان عطية، ايمانويل اوكوي

خط الهجوم: رزاق سيسيه

بينما جاءت تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: احمد السعدني

خط الدفاع: عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد النسناسي.

خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف، احمد ياسين، احمد شرويدة، وبامبو

الهجوم: محمد بسيوني

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه سموحة صاحب المركز السابع، فى المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.