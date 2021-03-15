سفير مصر بالكونغو: الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى شعبان، سفير مصر فى الكونغو، أن الأهلى قادر على تحقيق الفوز وتجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، نظرًا لما يضمه من عناصر مميزة نجحوا فى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، معربًا عن أمله فى تحقيق الفوز والتأهل للأدوار التالية والمضى نحو التتويج والاحتفاظ بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال السفير حمدى شعبان، إن زيارة الأهلى للعاصمة كينشاسا تحولت لاحتفالية كبرى، نظرًا لما يتمتع به من تاريخ كبير وسمعة طيبة فى القارة الأفريقية، كونه نادى القرن فى أفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات.

وأضاف أن التنسيق مع مسئولى الأهلى بدأ قبل وصول البعثة إلى الكونغو، مشددًا على أن مسئولى الأهلى لم يترك شيئا للصدفة وقاموا بوضع كل الترتيبات الخاصة بالرحلة.

وأكد السفير المصرى أن السفارة المصرية حرصت على توفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلى وترتيب جميع الأمور فور وصولها إلى مطار كينشاسا، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجانب الكونغولى، فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

واختتم السفير حمدى شعبان تصريحاته بالتأكيد أن الجالية المصرية فى الكونغو بمختلف انتماءاتها تساند الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ممثل الكرة المصرية فى مواجهة الغد.