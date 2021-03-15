سفير مصر بالكونغو: الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكونغو: الأهلي قادر على تجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حمدى شعبان، سفير مصر فى الكونغو، أن الأهلى قادر على تحقيق الفوز وتجاوز عقبة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، نظرًا لما يضمه من عناصر مميزة نجحوا فى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية قبل أسابيع قليلة، معربًا عن أمله فى تحقيق الفوز والتأهل للأدوار التالية والمضى نحو التتويج والاحتفاظ بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وقال السفير حمدى شعبان، إن زيارة الأهلى للعاصمة كينشاسا تحولت لاحتفالية كبرى، نظرًا لما يتمتع به من تاريخ كبير وسمعة طيبة فى القارة الأفريقية، كونه نادى القرن فى أفريقيا والأكثر تتويجًا بالبطولات.
وأضاف أن التنسيق مع مسئولى الأهلى بدأ قبل وصول البعثة إلى الكونغو، مشددًا على أن مسئولى الأهلى لم يترك شيئا للصدفة وقاموا بوضع كل الترتيبات الخاصة بالرحلة.
وأكد السفير المصرى أن السفارة المصرية حرصت على توفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلى وترتيب جميع الأمور فور وصولها إلى مطار كينشاسا، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجانب الكونغولى، فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.
واختتم السفير حمدى شعبان تصريحاته بالتأكيد أن الجالية المصرية فى الكونغو بمختلف انتماءاتها تساند الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ممثل الكرة المصرية فى مواجهة الغد.