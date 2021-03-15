شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفيديو تلغى هدف الاتحاد الأول في شباك البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت تقنية الفيديو "الفار" هدف الجامايكي داميون لوى لصالح الاتحاد السكندرى في شباك البنك الأهلى، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

و سجل الجامايكي داميون لوى هدف التقدم لنادى الاتحاد بعد عرضية متقنة من صبرى رحيل، ليتصدى أحمد السعدنى حارس البنك لرأسيته، ليتابعه مرة أخرى بقدمه في شباك البنك، ولكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعى التسلل في الدقيقة 55، لتظل النتيجة سلبية حتى الآن.

ودخل الاتحاد السكندرى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: داميون لوى، صبرى رحيل، فوزى الحناوى، السيد سالم

خط الوسط: خالد الغندور، أحمد نبيل مانجا، عمار حمدى، مروان عطية، ايمانويل اوكوي

خط الهجوم: رزاق سيسيه

بينما جاءت تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، محمد دبش، محمد النسناسي.

خط الوسط: فالديميرو ستريلا، معروف يوسف، أحمد ياسين، احمد شرويدة، وبامبو

الهجوم: محمد بسيوني

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه سموحة صاحب المركز السابع، فى المقابل يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.