شاهد.. محمد هانى يشارك فى مران الأهلي الأخير بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد هانى يشارك فى مران الأهلي الأخير بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل طبيعي في المران الختامي الذي خاضه الفريق عصر اليوم الاثنين، على ملعب الشهداء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا.
وشارك محمد هاني بقوة في مران الأهلي اليوم، وخاض جميع الفقرات التدريبية ليؤكد جاهزيته لمباراة الغد وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
وتعرض محمد هاني، مدافع الفريق، لإصابة أمس أسفل الحاجب أثناء المران، مما أدى إلى خروجه برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، الذي قام بعمل غرز تجميلية للاعب فى مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة، وأكد أن الإصابة لن تمنع هاني عن المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.
واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الشهداء، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.