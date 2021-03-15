شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد هانى يشارك فى مران الأهلي الأخير بالكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل طبيعي في المران الختامي الذي خاضه الفريق عصر اليوم الاثنين، على ملعب الشهداء، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمد هاني بقوة في مران الأهلي اليوم، وخاض جميع الفقرات التدريبية ليؤكد جاهزيته لمباراة الغد وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وتعرض محمد هاني، مدافع الفريق، لإصابة أمس أسفل ‏الحاجب أثناء المران، مما أدى إلى خروجه برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، الذي قام بعمل غرز تجميلية للاعب فى مكان الجرح الذي نتج عن الكدمة، وأكد أن الإصابة لن تمنع هاني عن المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة فيتا كلوب الكونغولي.‏

واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب الشهداء، استعدادًا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



