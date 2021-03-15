شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبرز تفوق كارتيرون على الترجى قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تفوق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، على الترجي التونسي في المواجهات المباشرة قبل المباراة الحاسمة المقرر لها التاسعة من مساء غد الثلاثاء بإستاد القاهرة في الجولة الرابعة لحساب دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة يسعى فيها الأبيض لتحقيق الفوز للمضي قدما نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

ويأمل الزمالك في الاستفادة من حماس البداية مع مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون صاحب الخبرات والإنجازات الكبيرة في القارة السمراء، والذي يجيد اللعب وتحقيق النتائج الجيدة أمام الفريق التونسي، حيث نجح كارتيرون في الفوز على الترجي من قبل 5 مرات من أصل 8 مواجهات، بينما تعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

والأمر لم يتوقف فقط على التفوق في المباريات بل في البطولات إذ نجح باتريس كارتيرون في قيادة الزمالك لحصد لقب السوبر الإفريقي الموسم الماضي ضد الترجي بنتيجة 3-1 وقد سبق له أن أحرز نفس اللقب ضد الترجي من قبل حين كان مدربا لنادي الرجاء المغربي في موسم 2018- 2019 وهو ما يؤكد توفقه الدائم على فريق الترجي التونسي

لذلك، فإن التاريخ يبتسم للزمالك وللمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قبل مواجهة الترجي التونسي.

وسبق لكارتيرون مواجهة الترجى التونسى في 8 لقاءات، خلال قيادته للأهلى والزمالك والرجاء المغربى، حيث واجه الترجي مع الأهلي في 4 مواجهات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر أخرى.

كما قاد كارتيرون فريق الرجاء البيضاوى المغربى للفوز على الترجى بنتيجة 2 / 1 في 29 مارس 2019 ليحصد لقب السوبر الأفريقي.

ومع الزمالك، قاد كارتيرون ثلاث مواجهات أمام الترجى التونسى كانت المباراة الأولى في 14 فبراير 2020 بالسوبر الأفريقي وحقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة 3 / 1 في الدوحة وأقتنص اللقب، ثم أطاح الزمالك بالفريق التونسى من ربع نهائي دورى الأبطال بعدما حقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 3 / 1 وخسر في رادس بهدف دون رد.