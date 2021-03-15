شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: لو بلعب الآن لن أرضى بأقل من 30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود أبو الدهب، نجم النادى الأهلى السابق، عن بدايته مع كرة القدم والفارق بين اللعب للأهلى والزمالك باعتباره لعب فى القطبين، وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، البداية مثل أى ناشئ فى المدرسة بحلوان وتدرجت فى ناشئى الزمالك وطلبت الرحيل عن النادى لرغبتى فى اللعب وانتقلت للمريخ البورسعيدى ثم الأهلى واحترفت خارجيا وراضٍ تماماً عن مسيرتى".

وأضاف أبو الدهب، "الأهلى والزمالك ناديان كبيران، ولكن الأهلى منظومة احترافية لك حقوق وعليك واجبات، الميزة فى الأهلى أنك غير مسموح بالخطأ، تأسست بشكل صحيح فى الزمالك وتدربت مع مدربين كبار وكنت أجتهد للتيشرت الذى أرتديه بغض النظر عن انتمائى ولكنى أهلاوى أبا عن جد.

وأشار أبو الدهب إلى أن حسام حسن من أفضل المهاجمين الذين لعب معهم، ورضا عبد العال من أفضل صانع ألعاب، مضيفا، "عن نفسى لو ألعب الآن كنت سأحصل على 30 أو 40 مليونا، فاروق جعفر غير مركزي من مهاجم لألعب ظهير أيمن".

واختتم أبو الدهب قائلا، "موسيمانى مدرب كبير يجب أن نحترمه ونتعلم منه لأنه لديه خبرات كبيرة، خاصة فى أفريقيا، وخلق منافسة بين اللاعبين، وأعجبنى أنه فى مباراة الاتحاد السكندرى كان كسبان 3/0 وزاد من المهاجمين، وهو يعمل على الخط بشكل جيد جداً، ومحمد شريف متألق فى الهجوم بالفترة الأخير ة وسعيد جداً بتألق أيمن أشرف".